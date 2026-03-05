Россияне стали активно использовать 'Шахеды' на фронте: в ISW раскрыли причину

Обычно в 20-километровой зоне от линии фронта используют FPV-дроны.

Российские войска в последнее время стали активнее использовать БПЛА "Шахед" против целей на украинской линии фронта. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

В отчете ISW отмечается, что ранее советник Министерства обороны Украины по оборонным технологиям и эксперт по беспилотникам и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что российские войска все чаще используют "Шахеды" для ударов по целям на расстоянии до 20 километров от линии фронта.

Это тактическая зона поражения, где перегрузка тактическими ударными и разведывательными беспилотниками представляет повышенный риск для любого персонала или техники, действующих в ней. И обычно в этой зоне российские и украинские войска в основном используют более мелкие тактические системы, такие как FPV-дроны, отмечают аналитики

"Российские войска могут использовать беспилотники "Шахед" в ударах по линии фронта, поскольку эти беспилотники могут нести больший груз, чем тактические беспилотники, что позволяет российским войскам повреждать или уничтожать более укрепленные сооружения", - отмечается в отчете.

Ранее советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что российские оккупационные войска "забрасывают" фронт дешевыми разведывательными дронами на базе БПЛА "Молния".

Он также отмечал, что из-за эффективного уничтожения "Шахедов" над украинскими населенными пунктами, россияне решили переориентироваться и начали активнее бить ими по позициям ВСУ на линии фронта.

