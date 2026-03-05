Государство недополучило миллиарды на экспорте металлолома, схему хотят вернуть, – УМП

Государство зарабатывает на переработке лома в готовую продукцию более чем в десять раз больше, чем просто на его экспорте, отмечает президент Укрметалллургпрома.

Решение правительства об ограничении экспорта металлолома является экономически обоснованным, однако недобросовестные экспортеры пытаются оспорить его в судах и фактически вернуть прежние схемы, заявил президент объединения предприятий Укрметалллургпром Александр Каленков.

"Государство зарабатывает на переработке лома в готовую продукцию более чем в десять раз больше, чем просто на его экспорте. Это открытая информация", – отметил он.

По словам Каленкова, часть экспортеров работает через ФЛП, платя минимальные налоги, а также пользуется беспошлинным режимом с ЕС, оформляя поставки транзитом в третьи страны, в частности Турцию. В результате, по его оценкам, государство недополучает как минимум десятки миллиардов гривен и миллиарды долларов валютной выручки.

Он также сообщил, что в прошлом году украинские металлургические предприятия недополучили не менее 200 тыс. тонн лома, который мог быть переработан в сталь и экспортирован в виде готовой продукции. "Если пересчитать это в стоимость металлопродукции, речь идет о более чем $1 млрд потенциальной выручки", – подчеркнул глава ассоциации.

По словам Каленкова, отдельные экспортеры пытаются отменить правительственное решение через судебные механизмы. Он утверждает, что иски подаются без уплаты судебного сбора с расчетом на повторное автоматическое распределение дела между судьями. "Игра идет до того момента, пока дело не попадет к "нужному" судье", – отметил он, выразив надежду на беспристрастность судебной системы.

Каленков подчеркнул, что металлургическая отрасль с 2022 года работает в режиме выживания. По его словам, убытки отдельных крупных предприятий исчисляются десятками миллиардов гривен ежегодно, тогда как заготовка лома оставалась прибыльным бизнесом в 2022–2024 годах.

Он также обратил внимание на позицию польских партнеров, которые выражали обеспокоенность из-за ограничения экспорта. По словам Каленкова, экспорт лома из Украины в Польшу вырос с 50 тыс. тонн до 350 тыс. тонн за несколько лет, однако это менее 5% польского рынка, который оценивается в 7 млн тонн и является профицитным.

Глава "Укрметалллургпрома" заявил, что ассоциация ведет постоянную коммуникацию с Министерством экономики, Кабинетом министров и европейскими партнерами, предоставляя экономические расчеты в подтверждение позиции отрасли.

"Это вынужденное, но обоснованное решение, которое соответствует интересам украинской экономики и не направлено против наших европейских коллег", – подытожил Каленков.