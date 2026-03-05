На Сумском направлении 'ситуация все больше обостряется', - командир батальона

Наблюдается увеличение случаев применения российскими оккупантами экипажей FPV.

На Сумском направлении "ситуация все больше обостряется", враг наращивает здесь свои усилия. Об этом в эфире"Киев 24" сказал Владислав Павлик позывной "Танжиро", командир батальона беспилотных систем, подполковник.

Отвечая на вопрос о ситуации на Сумском направлении, он отметил, что активность врага здесь сохраняется.

"Пусть она на определенных участках не очень велика, но она сохраняется. Противник пытается инфильтрировать свои штурмовые группы. Где-то ему это удается, мы его потом выбиваем. Где-то они еще на подступах не доходят. Ситуация, по моему мнению, все больше обостряется", - подчеркнул "Танжиро".

Он добавил, что активность врага растет, он наращивает здесь свои усилия. В частности, наблюдается увеличение случаев применения экипажей FPV. Кроме того, оккупанты начали применять "Шахеды" днем.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, в конце февраля мониторинговый проект DeepState заявил, что российским оккупантам удалось продвинуться в отдельных селах в Сумской и Донецкой областях.

Речь шла о продвижении в Покровке, Никифоровке, Липовке и вблизи Платоновки. Оккупированный населенный пункт Покровка находится в Сумской области у границы с Россией.

