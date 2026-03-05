Штурмовик A-29 Super Tucano получает систему ИИ для борьбы с дронами

Система ИИ Gunslinger автоматизирует обнаружение и уничтожение беспилотников, повышая эффективность A-29 Super Tucano в борьбе с дронами.

Бразильская компания Embraer в партнерстве с разработчиком Valkyrie Aero объявила об интеграции системы искусственного интеллекта Gunslinger в штурмовик A-29 Super Tucano.

Как сообщает пресс-служба компании, новая технология позволяет автоматизировать обнаружение, отслеживание и нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, дополняя существующие сенсоры самолета. Система Gunslinger использует алгоритмы ИИ для принятия тактических решений, что делает Super Tucano эффективным и недорогим средством борьбы с дронами.

Штурмовик обеспечивает низкую стоимость летного часа, высокую автономность и маневренность, позволяя безопасно выравнивать скорость с ударными дронами-камикадзе и применять управляемые ракеты и пулеметное вооружение. Это создает эффективную платформу для уничтожения дешевых беспилотников без расходования дефицитных зенитных ракет.

Польша уже рассматривает A-29 Super Tucano как платформу против дронов типа Shahed. Кроме того, компании представили технические характеристики самолета, варианты комплектации и оценку эксплуатационных расходов для потенциальных контрактов.

A-29 Super Tucano - последние обновления

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года бразильский авиастроительный конгломерат Embraer объявил об обновлении своего легкого винтового штурмовика A-29 Super Tucano с превращением его в специализированный истребитель беспилотников.

Речь идет не о какой-то глобальной модернизации, а скорее о создании отдельной конфигурации самолета. Ее установка, как отмечают в компании, доступна всем существующим и потенциальным операторам.

