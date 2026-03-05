Украина может остаться без денег: ЕС договаривается о дополнительной помощи Киеву

Украина может столкнуться с нехваткой средств, если первый транш от ЕС не поступит до апреля.

Европейский Союз обратится к международным партнерам с просьбой предоставить дополнительное финансирование Украине. Изможденная войной страна рискует остаться без денег на пятый год после начала полномасштабного вторжения России.

Как пишет Bloomberg, лидеры ЕС призовут "активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь закрыть остаточный дефицит в 30 миллиардов евро" во время саммита в Брюсселе в конце этого месяца.

Отмечается, что в декабре Евросоюз согласился предоставить Киеву кредит на 90 млрд евро на этот и следующий год. Пакет планируют финансировать через совместные заимствования после того, как несколько стран-членов выступили против использования замороженных активов российского центробанка для обеспечения займа.

Впрочем, реализация пакета пока заблокирована. В прошлом месяце Венгрия наложила вето на помощь в рамках спора с Украиной по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба", по которому российская нефть транспортируется через украинскую территорию.

Этот спор ставит Украину и ее союзников в сложное положение. Киев может столкнуться с нехваткой средств, если первый транш помощи Евросоюза не поступит до начала апреля. В то же время Будапешт настаивает, что не снимет вето, пока поставки нефти через "Дружбу" не возобновятся.

Некоторые страны ЕС предложили направить в Украину миссию по проверке фактов с участием венгерских и словацких экспертов, чтобы помочь урегулировать спор.

"Мы договорились предоставить Украине кредит в 90 млрд евро, и должны выполнить это решение. Поврежденный трубопровод не должен ставить оборону Украины под угрозу", – заявила верховная дипломатка ЕС Кая Каллас.

Евросоюз уже обратился к другим странам, в частности к "Большой семерке", с просьбой предоставить временное финансирование, чтобы покрыть потребности Украины. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в апреле в Вашингтоне во время встреч министров финансов в рамках заседаний МВФ.

Издание отмечает, что финансовые трудности усиливают давление, с которым сталкивается Киев, который одновременно пытается получить военное оборудование, в частности системы противовоздушной обороны. По словам источников, знакомых с ситуацией, конфликт вокруг Ирана влияет на запасы вооружений США и потенциально может уменьшить их доступность для Украины.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола сообщила о подписании кредита в 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Венгрия блокирует кредит для Украины от ЕС в размере 90 млрд евро из-за спора с Украиной по поводу нефтепровода "Дружба". Украина отмечает, что нефтепровод не работает из-за российского удара. В Венгрии отрицают вину РФ, обвиняя Киев в сознательном отказе эксплуатировать магистраль.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз готов продолжать поддержку Украины.

