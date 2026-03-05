РФ может предоставлять Ирану ПВО и электронику для 'Шахедов', - Зеленский

Глава государства убежден, что Россия помогает иранскому режиму оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в иранских ударных дронах типа "Шахед" есть российские компоненты. Также в РФ много систем ПВО, которые могут передаваться иранскому режиму. Об этом глава государства сказал в интервью для Rai Italia.

"На сегодняшний день Россия не проявляет себя как союзник Ирана. Может, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого", - отметил президент.

Как напомнил глава государства, все силы РФ сейчас - "либо находятся на территории Украины, либо задействованы в войне против Украины".

Зеленский уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие.

"Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "шахидов". Я думаю, что все это есть в обломках "Шахидов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров, если они поделятся информацией, это подтвердят. Потому что в иранских "Шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем", - отметил Зеленский.

Также глава государства рассказал, что еще может Россия давать Ирану.

"Системы ПВО могут давать. У них их достаточно много", - подчеркнул Зеленский.

Война в Иране и Украина

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели США и Израиль начали операцию "Эпическая ярость". В первый же день операции был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Зеленский отмечает, что в связи с войной в Иране для Украины возникают некоторые дополнительные риски.

Также Украина готова помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами, если лидеры арабских государств смогут договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о перемирии, сказал президент.

