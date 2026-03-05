Какое оружие имеет Иран и как долго он может атаковать Израиль: в The Times сделали оценку

Оценки арсенала Ирана были нечеткими, особенно после прошлогодней войны.

Страны Персидского залива, Израиль и США уверяют, что имеют достаточно перехватывающих ракет, чтобы продержаться долгое время в войне с Ираном. Однако, как пишет The Times, в частных беседах оценки менее оптимистичны.

В то же время Иран не может вести войну бесконечно. С субботы он выпустил не менее 540 ракет по странам Персидского залива и столько же по Израилю, а также более 1000 беспилотников.

"Оценки арсенала Ирана были нечеткими, особенно после прошлогодней войны, но считается, что он насчитывает около 2000 ракет, причем США заявляют, что Иран имеет возможность производить 100 ракет в месяц", - отметили в материале.

Видео дня

Отмечается, что арсенал включает гиперзвуковые ракеты Fattah 1 и 2, которые, по утверждению Ирана, маневренны в полете и могут нести боеголовку весом до 450 кг. Более крупная ракета Emad, которая, по заявленной информации, имеет дальность более 1000 км, может нести боеголовку весом почти 800 кг.

"Режим также может применить свою ракету Kheibar Shekan со спутниковой навигацией и, возможно, новую ракету Qassem Basir, которая, как утверждается, оснащена средствами уклонения от обороны. Однако главным оружием Ирана является беспилотник Shahed. Это относительно дешевое оружие большой дальности изменило ход войны в Украине", - напомнили в The Times.

В то же время в США заявили, что одной из целей войны является уничтожение иранских баллистических ракет и БпЛА, а также их производственных мощностей. Однако иранские атаки продолжаются, среди которых была бомбардировка американского консульства в Дубае во вторник вечером.

"Мы не знаем, сколько запасов осталось и как быстро американцы и израильтяне выполняют свою работу. Проблема заключается не только в пусковых установках, но и в инфраструктуре: заводах по производству дронов и ракет", - сказал один источник из Персидского залива.

Как пишет The Times, в этой ситуации важны только цифры. Иран имеет немного систем ПВО - большинство российских устаревших комплексов было уничтожено израильскими авиаударами в течение последних нескольких лет. Тогда как США и Израиль почти полностью контролируют воздушное пространство Ирана.

"Однако на земле Иран имеет сотни тысяч солдат в Исламской революционной гвардии и тысячи в Басидже, добровольной паравоенной группе. Эти силы будут реагировать на любые протесты на улицах или наземные вторжения США или их союзников. Несмотря на то, что США и Израиль нацелились на их штабы, они остаются под контролем улиц", - подытожили в материале.

Ситуация в Иране - последние новости

Ранее иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли призвал к "кровопролитию" Трампа и израильтян. По его словам, Иран сейчас находится "на пороге большого испытания", а также он призвал сохранять единство.

"Мы сейчас на пороге большого испытания, и мы должны быть осторожны, чтобы полностью сохранить это единство, полностью сохранить этот союз", - отметил Амоли.

В то же время в France 24 объяснили, как война с Ираном повлияет на ход боевых действий в Украине. Журналисты говорят, что если режим в Иране падет, то Кремль потеряет одного из своих ближайших региональных союзников.

"Война в Иране не приведет к прекращению переговоров о завершении войны в Украине, хотя для американцев Иран, конечно, будет приоритетом в ближайшем будущем. Однако масштабы и последствия войны в Украине слишком велики, чтобы о ней можно было забыть", - отметил украинский политический аналитик Владимир Фесенко.

Вас также могут заинтересовать новости: