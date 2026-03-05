В ГУР ответили, планирует ли Украина отправлять свои войска на Ближний Восток

Украина имеет многоуровневую координацию для борьбы с "Шахедами", подчеркнул Вадим Скибицкий.

Украина не будет напрямую отправлять свои войска на Ближний Восток для помощи в борьбе с иранскими "Шахедами". Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Мы не говорим, что собираемся участвовать [в миссиях за рубежом] на практике. Но мы предлагаем общий опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", - сказал Скибицкий.

В то же время он подчеркнул, что опыт Украины в противодействии "Шахедам" является уникальным и необходимым для мира. Он отметил, что Украина готова делиться им с партнерами для укрепления общей безопасности.

"У нас есть экспертиза, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", - добавил Скибицкий.

Он также обратил внимание на рост угрозы беспилотников. Если в начале РФ запускала около 30 "Шахедов" в месяц, то сейчас их количество исчисляется сотнями. В частности, он напомнил, как в июле РФ использовала рекордные 802 БПЛА за сутки. Представитель ГУР подчеркнул, что эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.

"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию - от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", - отметил Скибицкий.

Помощь Украины на Ближнем Востоке: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский допустил отправку украинских военных на Ближний Восток, но при условии, что эти страны будут способствовать завершению войны в Украине. Он также отметил, что проводит переговоры с представителями этих стран, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Также президент заявил, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты для Patriot. В то же время он подчеркнул, что угроза со стороны Ирана для Украины уменьшилась. Президент пояснил, что ранее Тегеран передал Москве вооружение. Однако сейчас по иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны.

