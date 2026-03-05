Microsoft передумала выпускать Windows 12 в 2026 году: что будет вместо нее

Корпорация сосредоточена на улучшении Windows 11 и устранении текущих проблем.

Активно циркулирующие в последнее время слухи о скором выходе Windows 12 оказались преждевременными. На днях в PCWorld сообщили о возможном релизе новой ОС в 2026 году, но позже издание обновило статью, заявив, что публикация была некачественным переводом материала с немецкого сайта и не и прошла редакционную проверку.

Вслед за этим Windows Central со ссылкой на источники, знакомые с планами Microsoft, подтвердил, что планов по выпуску новой операционной системы в этому году нет. Вместо этого корпорация сосредоточится на доработке Windows 11 и решении текущих проблем.

Исторически Microsoft придерживалась трехлетнего цикла выпуска крупных версий Windows, но после релиза Windows 10 в 2015 году стратегия изменилась в сторону концепции "Windows как сервис". Вместо новых ОС компания перешла на регулярные обновления функционала.

По предварительным данным, Windows 12 будет полностью построена на модульной архитектуре CorePC: системные компоненты будут изолированы друг от друга, апдейты будут более гранулированы и отличаться для разного рода устройств – от планшетов до высокопроизводительных ПК. А ИИ Copilot станет ключевым элементом системы.

Следующим крупным функциональным апдейтом для пользователей Windows 11 станет версия 26H2, выход которой запланирован на вторую половину 2026 года. Среди ключевых нововведений упоминается улучшенная поддержка ARM-чипов (Snapdragon X2), глубокая интеграция Copilot в Проводник и AI-поддержка в играх.

Напомним, в феврале 2026 года доля Windows 11 выросла с 62,4% до 72,5%, установив новый рекорд популярности. Windows 10, официальная поддержка которой завершилась в октябре прошлого года, пользуются всего 26,45% юзеров.

Как УНИАН уже писал, одно из последних обновлений Windows 11 оказалось настоящей катастрофой для пользователей, вызвав черный экран, случайные перезагрузки, неполадки в работе "Проводника" и приложений.

