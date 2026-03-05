США не поделились с Великобританией деталями перед нападением на Иран, - The Guardian

Источники издания в правительстве заявили, что Великобритания обычно согласовывает с США военные вопросы.

США не поделились с Великобританией точными оперативными деталями и сроками перед совместными ударами с Израилем по Ирану. Об этом сообщает The Guardian.

Решение США не информировать Великобританию об официальных подробностях воздушных ударов совпало с решением премьер-министра страны Кира Стармера отказать США в использовании британских военных баз для проведения операции.

После этого президент Дональд Трамп критикует Стармера за отказ разрешить Америке использовать военные объекты. По его словам, особые отношения между странами уже не те, что были раньше, а также американский лидер назвал его "не Черчиллем".

В то же время, когда Тегеран нанес удар по другим странам Персидского залива, премьер-министр предоставил США разрешение на использование британских баз для оборонительных ударов по Ирану, чтобы уничтожить его ракетный потенциал.

В свою очередь источники The Guardian в правительстве заявили, что Великобритания обычно согласовывает с США военные вопросы, поэтому невозможно сказать, было ли необычным то, что Великобритания не была официально проинформирована задолго до атак.

"Один источник в Уайтхолле подтвердил, что Великобритания знала о приближении действий благодаря накоплению оборудования, проезжавшего через страну, и разведданным, полученным "по обычным каналам", но не получила информации о точном времени и оперативных деталях атаки", - добавили в материале.

Также Великобритания в пятницу решила эвакуировать свое посольство в Тегеране, дав понять, что считает удары неизбежными, однако не получила подробной информации о том, когда они могут произойти в течение выходных.

Стармер заявил, что британские вооруженные силы были развернуты в течение нескольких недель в контакте с США. По его словам, британские войска проводят операцию по защите жизни американцев.

"Американские самолеты действуют с британских баз. Это и есть особые отношения в действии. Британские самолеты сбивают дроны и ракеты, чтобы защитить жизнь американцев на Ближнем Востоке на наших совместных базах. Ежедневный обмен разведданными для обеспечения безопасности наших граждан. Это и есть особые отношения в действии. Держаться за последние слова президента Трампа - это не особые отношения", - сказал политик.

Известно, что британские военные ресурсы, которые были развернуты, включали радиолокационные системы, наземные системы противовоздушной обороны и системы противодействия БПЛА, а также истребители.

"С субботнего утра несколько самолетов F-35 и Typhoon выполняют операции не только на Ближнем Востоке, но и на Кипре. В течение ночи были выполнены дальнейшие миссии, Typhoon защищали, в частности, Катар, а F-35 - другие региональные стороны", - подчеркнул Стармер.

Роль Великобритании в войне на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, над Иорданией британские невидимки F-35 одержали первую боевую победу. Самолеты впервые в истории уничтожили цель в бою, сбив несколько беспилотников над страной.

Отмечается, что истребители F-35B действовали вместе с Typhoon и самолетом-заправщиком Voyager, перехватывая беспилотники в воздушном пространстве Иордании и Ирака.

Также Кир Стармер сообщал, что Великобритания привлечет специалистов из Украины, чтобы помочь партнерам сбивать иранские БПЛА. По словам Стармера, его страна не присоединяется к ударам, но продолжает оборонительные действия в регионе.

