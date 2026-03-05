Война на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, как повлияет на ее сроки исчерпание ракет в США

Возможное окончание ракет в США - это стимул не затягивать, а скорее завершить войну с Ираном. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
"Эта война никогда не будет долгой, потому что Трамп не может вести долгую войну, не имея санкций Конгресса США, до одного месяца. Поэтому Трамп сказал, что может ввязываться в эту войну на 4 недели, не больше. Нетаньяху, премьер-министр Израиля, может воевать сколько угодно. У него ограничений сейчас нет...", - сказал Романюк.
В то же время, отметил специалист, Трамп ограничен в сроках, поэтому сейчас он сделает все для оказания соответствующей помощи Израилю, чтобы "добиться всех поставленных целей для того, чтобы выйти из войны".
Также, по словам Романюка, сейчас начинается празднование 250-летия образования США, 4 июля.
"По любому, к тому времени США выйдут из войны, потому что не будут праздновать День Независимости в условиях войны", - считает глава ОО Украина в НАТО.
Он также уверен: окончание ракет, в частности для систем Patriot, в США, не означает, что война на Ближнем Востоке будет длиться долго, наоборот - это может стать стимулом для того, чтобы ее завершить как можно быстрее.
Ситуация на Ближнем Востоке - что известно
Напомним, Иран впервые нанес удар беспилотным летательным аппаратом по территории Азербайджана. Целью удара стал Нахчыванский международный аэропорт - дрон, запущенный с территории Ирана, попал в здание аэропорта и взорвался.
Также пострадало село в Нахчыване, ранены два гражданских человека. Говорят, что эта атака стала для Азербайджана неожиданной.
По данным СМИ, несмотря на добрососедские отношения страны с Ираном и отказ Баку разрешить использование своей территории для военных действий против Тегерана, режим мулл прибег к агрессивным действиям.