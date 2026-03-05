В 'ПриватБанке' резко подорожала валюта: какой курс доллара и евро в четверг

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 марта, подорожал на 40 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос также на 40 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал до 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос до 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 5 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,72 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 4 марта – 43,45 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,83 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 37 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос сразу на 43 копейки и составляет 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 43 копейки и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,55 гривни за евро.

