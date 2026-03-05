Иранские удары и блокировка стратегического пролива гонят цены на нефть в космос

Трейдеры не верят в быстрое завершение войны в Иране, а некоторые аналитики не исключают нового стремительного роста котировок.

Цены на нефть утром 5 марта продолжили расти. Война США и Израиля против Ирана прервала поставки нефти ключевым импортерам через Ормузский пролив, а стороны конфликта пообещали продолжать борьбу, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 10:33 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent подскочила на 2,2 доллара - до 83,60 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 77,03 доллара за баррель, прибавив 2,38 доллара.

Издание констатирует, что главной проблемой рынка остается Ормузский пролив, хотя иранский военный командир Амир Хейдари заявил в эфире местного государственного телевидения, что "мы вообще не верим в закрытие" этого маршрута.

"Однако эффективная блокада пролива в течение нескольких дней привела к остановке поставок нефти из Ирана, а также из других стран Персидского залива, что заставило некоторых производителей начать сокращать добычу", - отмечают журналисты.

К тому же Иран пообещал усилить и расширить удары в ближайшие дни. Старший аналитик рынка в брокерской компании Phillip Nova Pte. Приянка Сачдева отмечает, что еще один успешный удар по танкеру может привести к новому скачку цен на "черное золото".

"Если мы увидим еще хотя бы один успешный удар по нефтяному танкеру или инфраструктуре, или длительные потери, цены могут снова резко вырасти", - отметила она.

Reuters отмечает, что 4 марта американская подводная лодка потопила иранский военный корабль у Шри-Ланки, в результате чего погибло не менее 80 человек.

В ответ Иран нанес удар по нефтяным танкерам в Ормузском проливе и вблизи него. Журналисты со ссылкой на данные Британской службы морской торговли отмечают, что взрывы были зафиксированы вблизи танкера у Кувейта. Утром 5 марта Иран запустил волну ракет по Израилю.

Издание, со ссылкой на собственные источники, добавляет, что из-за перебоев с поставками нефти и заполненностью хранилищ Ирак - второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил добычу почти на 1,5 миллиона баррелей в день.

Нефтетрейдеры, с которыми общались журналисты Reuters на условиях анонимности, ожидают дальнейшего роста цен на нефть, поскольку не видят перспектив быстрого завершения войны.

Ситуация в Иране - последние новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Агентство Reuters отмечает, что блокада Ормузского пролива может остановить экспорт из ключевых нефтяных стран

