Рютте: Теперь Иран не сможет экспортировать хаос в Украину через Россию

Рютте считает, что удары США и Израиля уменьшат способность Ирана поставлять оружие и дроны России для войны против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана снизит способность Тегерана оказывать поддержку России в войне против Украины.

"Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших военным усилиям России против Украины с помощью этого оружия уничтожения, этих дронов Shahed. Теперь, когда Иран столкнулся с полным натиском Израиля и США, их способность экспортировать свой хаос даже в Россию, а следовательно, и в Украину, уменьшится", – отметил Рютте в эфире телеканала Newsmax.

Он также подчеркнул, что Запад накапливает опыт на примере событий в Украине:

"Мы видели в течение последних четырех лет, как Украина приобрела знания о технологиях беспилотников и борьбе с ними, теперь делая их доступными для наших друзей и партнеров на Ближнем Востоке".

Война в Иране – главные новости

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране займет примерно 4 недели. А в свежем заявлении госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди. Он подчеркнул, что следующая фаза "будет еще более жестокой".

По данным Politico, военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится еще несколько месяцев, при этом администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту.

