Иранский аятолла призвал к 'кровопролитию' Трампа и израильтян

Резкое заявление прозвучало на фоне совместных авиаударов США и Израиля по Ирану и стало одной из немногих публичных реакций духовенства.

Государственное телевидение Ирана в четверг, 5 марта, транслировало обращение аятоллы Абдоллы Джавади Амоли, в котором прозвучали резкие заявления на фоне эскалации конфликта с Израилем и США.

Как сообщает Associated Press, в своем выступлении религиозный деятель заявил, что страна находится "на пороге большого испытания" и призвал сохранять единство.

"Мы сейчас на пороге большого испытания, и мы должны быть осторожны, чтобы полностью сохранить это единство, полностью сохранить этот союз", – сказал он.

В то же время в обращении прозвучали призывы к "пролитию крови сионистов" и президента США Дональда Трампа.

"Имам того времени говорит: "Боритесь с угнетающей Америкой, его кровь на моих плечах"", – добавил аятолла.

Заявление стало одной из немногих публичных религиозных позиций, озвученных в Иране после совместных авиаударов со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Официальной реакции из Вашингтона или Иерусалима на эти слова пока не обнародовано.

Война в Иране – чего ждать Украине

Как сообщал УНИАН, быстрая эскалация войны в Иране, вызванная ударом США и Израиля, в результате которого погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, привела к иранским ударам в ответ по Израилю и по всему Персидскому заливу. Также в конфликт была вовлечена ливанская организация "Хезболла", которая является союзником Тегерана.

Эффект от боевых действий ощущается и в Украине. Перебои в поставках нефти и газа с Ближнего Востока и стремительный рост цен, вызванные войной в Иране, усиливают способность России получать прибыль от экспорта энергоносителей, что является основой бюджета Кремля и ключевым источником финансирования войны в Украине.

