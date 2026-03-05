Атака на международное право: Коордштаб отреагировал на передачу украинских пленных Венгрии

Это расценивают как российскую провокацию.

Передача Россией двух пленных украинцев Венгрии является грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

"Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой. В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников", - подчеркнули в Коордштабе.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил о решении якобы передать Венгрии нескольких военнопленных.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Москва и Будапешт манипулируют этим вопросом.

Украинской стороне не была предоставлена информация о конкретных освобожденных людях, поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных.

Также украинская сторона обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули. Как отметили в МИД, для Украины вопрос возвращения людей из плена - приоритетный. В частности, украинская сторона работает над ним постоянно, на всех площадках и со всеми сторонами, которые могут способствовать освобождению наших людей из неволи.

