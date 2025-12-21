В результате наступления противника Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского, рассказал Лиховий.

В ВСУ подтвердили, что российские военные пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и вывезли оттуда более 50 гражданских. Об этом пишут Украинская правда со ссылкой на комментарий офицера Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лиховия и Укринформ.

"Российские войска превосходящими силами пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское, расположенного на границе с РФ в Краснопольской общине Сумской области. В результате стремительного наступления противника подразделения Сил обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. В приграничном регионе, который относится к зоне ответственности Группировки объединенных сил, продолжаются стабилизационные действия. Принимаются меры по выявлению и уничтожению живой силы противника. По оккупантам наносится огневое поражение", - сообщили в управлении.

Лиховой пояснил, что после захвата россиянами населенного пункта более 50 гражданских жителей - преимущественно мужчин и женщин старшего возраста - были принудительно вывезены на территорию Российской Федерации. Почти все из них ранее отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины, подчеркнул представитель ВСУ.

В управлении отметили, что их отказ от эвакуации не легализует действия оккупантов по принудительному перемещению гражданских граждан Украины на территорию РФ.

Сейчас правоохранители расследуют принудительную депортацию гражданских, пишет издание. ВСУ расценивают это как нарушение Женевской конвенции.

Офицер призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. Он добавил, что власти области уже эвакуировали более 30 тысяч человек, еще почти 5700 человек, среди которых - 38 детей, не согласились.

Ситуация на Сумщине

Как писал УНИАН, СМИ Сумщины накануне сообщили, что ночью россияне зашли в село Грабовское вблизи границы с РФ. Более полусотни гражданских жителей, которые там находились и которые ранее письменно отказались от эвакуации, якобы вывезли на территорию России для проведения "фильтрационных мероприятий". Это подтверждала староста села Лариса Кремезная.

21 декабря на фоне данных о вывозе украинцев в Россию глава ОГА Олег Григоров заявил, что на Сумщине эвакуируют гражданских. В частности, уточнил он, из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Он добавил, что эвакуируют всех людей, которые подали заявки.

