Ни одной оперативной задачи: эксперт рассказал об 'успехах' оккупантов

По словам Грабского, противник имел тактические успехи, которые не повлияли на ситуацию на линии фронта.

Российская армия в течение 2025 года не выполнила ни одной поставленной оперативной задачи. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

По его словам, это касается всех оперативных задач, которые в прошлом году ставились Кремлем перед российской армией.

"Да, были тактические успехи, были продвижения. Но сказать, что это как-то повлияло на ситуацию на линии фронта – сказать нельзя. Более того, по словам Главнокомандующего ВСУ, сейчас уровень потерь россиян такой, что не позволяет им наращивать боевой потенциал для планирования и осуществления каких-либо серьезных операций на территории Украины", - отметил Грабский.

Видео дня

Он добавил, что оккупанты увязли в боях, пытаются придерживаться определенного темпа продвижения, но отстают от всех графиков и планов, что также влияет на эффективность боевых действий.

Поэтому, отметил военный, самая приоритетная задача ВСУ – уничтожение особого состава противника, что и составляет основу задач для оборонительных операций.

Война в Украине: последние новости

Напомним, аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта, в том числе в Донецкой области. По данным аналитиков, россияне добились успеха вблизи населенных пунктов Яблоновка и Зализнянское Донецкой области и продвинулись в Запорожской области. В частности, говорилось, что враг продвинулся вблизи Зализнянского, Яблоновки и в Степногорске. По состоянию на утро 15 января официального подтверждения этой информации не было. Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 вчера, 14 января, сообщил, что на фронте произошло 118 боевых столкновений, наиболее активным враг был на Покровском направлении - 23 попытки оккупантов потеснить украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: