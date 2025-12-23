В частности, есть продвижение вблизи Юнаковки и Свято-Покровского.

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Сумской и Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Юнаковки и Свято-Покровского", - отметили аналитики в Telegram.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на днях аналитики информировали, что враг имеет успехи в Донецкой области, в частности вблизи таких населенных пунктов, как Дроновка, Резниковка, Новоэкономичное. Также было зафиксировано продвижение российских войск возле города Гуляйполе Запорожской области.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Заместитель командира 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко отмечал, что на Покровском направлении армия РФ имеет в десятки раз больше потерь, что говорит об эффективности применения оружия, которое есть у Сил обороны.

На Сумщине в село Грабовское 20 декабря внезапно зашла российская пехота и вывезла оттуда в Россию более 50 гражданских украинцев. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что это не похоже на подготовленный прорыв, а больше напоминает конкретную провокацию, возможно, с медийной целью. По словам Трегубова, Силам обороны нужно держать всю границу на контроле с помощью БПЛА, а также оперативно реагировать, в том числе и пехотой, на попытки такого пересечения и иметь соответствующие группы, которые будут этим заниматься.

Он отметил, что основная проблема в том, что люди отказываются эвакуироваться, и это затрудняет работу ВСУ на прифронтовых территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: