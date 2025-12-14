Аналитики также подтвердили продвижение россиян возле двух населенных пунктов.

Российские войска имеют успех в Донецкой области. Как сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, оккупанты захватили село Товсте Волновахского района (прежнее название - Толстый).

Также, по данным аналитиков, российская армия продвинулась возле двух населенных пунктов Донецкой области - вблизи Ямполя и в городе Северске.

Что касается ситуации на фронте за минувшие сутки, то согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, то больше всего штурмовых действий - 44 - остановили наши военные на Покровском направлении.

Агрессор атаковал, в частности, в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, Северск практически потерян, россиян фиксируют почти по всему городу. По самому оптимистичному сценарию, о котором говорят военные, по состоянию на 13 декабря линия боевого столкновения в населенном пункте проходит по реке Бахмутка. В СМИ говорилось, что для того, чтобы вернуть контроль над населенным пунктом, украинским подразделениям нужны резервы.

Что касается ситуации в Покровске, то, по данным 7 Корпуса Десантно-штурмовых войск, Силы обороны контролируют его северную часть, а российские войска потеряли темп наступления. Украинские защитники рассказали, что они продолжают активные наступательные действия для восстановления контроля над каждым метром города.

Также мы писали, что ВСУ вернули контроль над окрестностями Купянска и заблокировали врага в городе. По данным DeepState, тяжелая и долгая операция продолжается, ведь анклавы россиян еще есть в центральной части города.

