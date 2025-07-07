Запорожье под атакой дронов / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Иван Федоров

Российские захватчики осуществляют атаку ударными беспилотниками по городу Запорожье, уже есть пострадавшие. об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

В частности, в 10:22 начальник ОВА отметил, что враг атакует Запорожье БпЛА.

"Предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БпЛА на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул Федеоров.

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Также он сообщил о разрушениях в результате атаки.

"Шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра",- отметил Федоров.

Он также показал фото пораженного здания университета.

фото Иван Федоров

Впоследствии Федоров добавил, что в Запорожье уже известно о 6 пострадавших от вражеской атаки. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Фото Атака на Запорожье 07 июля 2025
Фото Атака на Запорожье 07 июля 2025
Фото Атака на Запорожье 07 июля 2025
Фото Атака на Запорожье 07 июля 2025
Фото Атака на Запорожье 07 июля 2025
Фото Атака на Запорожье 07 июля 2025

Также в патрульной полиции сообщили об ограничении движения транспорта в результате атак беспилотников.

В частности, перекрыто движение на участке по улице Гоголя от улицы Днепровской до улицы Троицкой в обоих направлениях, а также на участке по улице Университетской от ул. Днепровской в направлении улицы Троицкой.

Российские атаки - новости

Как сообщал УНИАН, ранее, в ночь на 6 июля россияне атаковали Запорожье. В результате атаки повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Из-за атаки пострадала 89-летняя женщина.

Также сегодня дроны атаковали Харьков, Киев и Одессу, много пострадавших, есть погибший.

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