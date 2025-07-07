Вражеская атака также привела к разрушениям жилых домов, здания университета и предприятий.

Российские захватчики осуществляют атаку ударными беспилотниками по городу Запорожье, уже есть пострадавшие. об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

В частности, в 10:22 начальник ОВА отметил, что враг атакует Запорожье БпЛА.

"Предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БпЛА на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул Федеоров.

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Также он сообщил о разрушениях в результате атаки.

"Шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра",- отметил Федоров.

Он также показал фото пораженного здания университета.

Впоследствии Федоров добавил, что в Запорожье уже известно о 6 пострадавших от вражеской атаки. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Также в патрульной полиции сообщили об ограничении движения транспорта в результате атак беспилотников.

В частности, перекрыто движение на участке по улице Гоголя от улицы Днепровской до улицы Троицкой в обоих направлениях, а также на участке по улице Университетской от ул. Днепровской в направлении улицы Троицкой.

Российские атаки - новости

Как сообщал УНИАН, ранее, в ночь на 6 июля россияне атаковали Запорожье. В результате атаки повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Из-за атаки пострадала 89-летняя женщина.

Также сегодня дроны атаковали Харьков, Киев и Одессу, много пострадавших, есть погибший.

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