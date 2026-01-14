Последовательно выполняют несколько задач: эксперт назвал главную цель РФ в боях за Гуляйполе

Захватчики пытаются выполнять последовательно несколько задач, чтобы приблизиться к городу Запорожье.

Российские захватчики преследуют цель в боях за город Гуляйполе. Они хотят получить возможность для продвижения дальше в направлении Орехового, а после захвата этого населенного пункта двигаться в сторону Запорожья. Об этом военный обозреватель Денис Попович сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

"Бои за Гуляйполе продолжаются. Враг пытается захватить населенный пункт для того, чтобы дальше развивать наступление в сторону Орехового", - сообщил Попович.

По его убеждению, если оккупанты захватят город Гуляйполе, война не закончится для Украины поражением.

"Если враг захватит Гуляйполе, то получит возможность продвигаться в сторону Орехового... Там дороги ведут в сторону Орехового и в сторону Запорожья. Далее, за Ореховым, будет Запорожье. То есть, они последовательно выполняют несколько задач, которые должны приблизить их к Запорожью, чтобы создать для областного центра большие проблемы, которые будут связаны с обстрелом", - подчеркнул эксперт.

Он отмечает, что на Запорожском направлении враг достиг относительно значительных успехов по сравнению с продвижениями, которые были у захватчиков во время всей войны. Продвижения на юге были значительными.

Бои за Покровск и Мирноград

По его словам, в ближайшие дни в районе Покровско-Мирноградском следует ожидать попыток российских захватчиков "окружить и замкнуть логистику, и заставить нас оттуда уйти".

В частности, оккупанты ведут бои за Родинское, действуют выше в направлении Белицкого и пытаются атаковать Гришино. Попович сообщил:

"Гришино находится так, что если они его захватят, то перережут полностью на 100% физически трассу на Павлоград. Белицкое и Родинское у нас тоже стоят на одной дороге, которая так же ведет в сторону Покровска и Мирнограда".

В боях за Родинское враг пытается прорываться и идти вперед.

Как отмечает эксперт, если захватчики полностью захватят Родинское и Гришино, то логистика станет крайне затрудненной.

Война в Украине - ситуация возле Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, в Гуляйполе продолжаются бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Враг предпринимает попытки проводить штурмы небольшими группами, а также применяет тактику инфильтрации, чтобы проникнуть в глубину обороны ВСУ.

