После освобождения ВСУ Балаклеи, предатель пытался бежать в оккупированную часть Луганской области, но его задержали в Купянске.

Киевский районный суд города Харькова приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего правоохранителя из Балаклеи, который был руководителем оккупационной администрации в городе.

Как сообщает Государственное бюро расследований, во время вторжения российских оккупантов он одним из первых поддержал врага.

"В свое время мужчина работал в милиции, но после ее реформирования ушел из правоохранительного органа. Во время оккупации Балаклеи он начал сотрудничать с врагом и возглавил местное карательное подразделение, впоследствии его повысили до руководителя всей оккупационной администрации", - отметили в ГБР.

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После освобождения ВСУ Балаклеи от оккупантов, предатель пытался бежать в оккупированную часть Луганской области, но его задержали в городе Купянск.

Суд признал его виновным в коллаборационнной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Также у него конфисковано имущество, в частности элитная недвижимость и внедорожник.

В Виннице конфисковали квартиру пенсионерки, которая звала войска РФ

Винницкий суд приговорил к четырем годам заключения 80-летнюю Аллу Стадницкую за оправдание российской агрессии.

Женщина десятки лет преподавала физику в одной из винницких школ. По словам соседей, она всегда очень любила Россию и Путина, одновременно ненавидя все украинское. Во время пандемии коронавируса пенсионерка уехала к детям в Россию, и домой так и не вернулась. Вместо этого она публиковала в социальной сети "Одноклассники" призывы к Путину прийти и спасти "бандеровскую Украину". Также она активно одобряла в соцсети сообщения россиян с завоевательными высказываниями.

Поскольку женщина находится за пределами Украины, приговор ей вынесли заочно. Кроме четырех лет лишения свободы, ей также присудили конфискацию всего имущества, в том числе и двухкомнатной квартиры в Виннице.

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