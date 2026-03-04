В российских дронах, атакующих Украину, найдены немецкие детали, - DW

В дроне "Герань" российского производства были обнаружены транзисторы немецкой компании Infineon Technologies.

В российских беспилотниках, которые атакуют украинские города, обнаружены компоненты немецких производителей, сообщает Deutsche Welle.

В материале отмечается, что еще в январе текущего года некоторые немецкие СМИ сообщали, что эти детали были обнаружены в российском беспилотнике "Герань-5".

Добавляется, что телеканал ntv, а впоследствии и другие немецкие СМИ рассказали, что в дроне российского производства были обнаружены транзисторы немецкой компании Infineon Technologies, а также другие компоненты иностранного производства.

Издание отметило, что эти данные подтвердила и украинская разведка. Более того, в ГУР Минобороны Украины обнародовали подробный перечень всех иностранных компонентов, обнаруженных на сегодняшний день в российской военной технике.

По данным украинской разведки, большинство иностранных компонентов в российской военной технике происходит из США и Китая. Однако на сайте War and Sanctions в категории "Произведено в Германии" перечислено 137 компонентов, более половины из которых было обнаружено в беспилотных летательных аппаратах.

Издание добавило, что остальные немецкие компоненты были найдены в ракетах, радиолокационном оборудовании, военных транспортных средствах и вертолетах.

"Транзисторы являются наиболее часто используемыми немецкими компонентами, их количество составляет около 50 единиц", - говорится в статье.

Издание поделилось, что другие компоненты включают насосы, индукторы, генераторы, конденсаторы, трансформаторы и батареи.

Как указывается в публикации, "самым популярным" немецким производителем является баварская компания Infineon Technologies. Примерно 58 из 137 компонентов, преимущественно транзисторы, были встроены в дроны. Другие компоненты были произведены немецкими компаниями TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg, дочерней компанией Rheinmetall Group.

По запросу издания украинская разведка предоставила десятки примеров транзисторов Infineon, обнаруженных в российских дронах "Герань", которые являются модификацией иранских дронов Shahed.

"Транзисторы – это крошечные микрочипы, модель и серийные номера которых можно увидеть только под микроскопом", – поделилось издание.

По данным ГУР Минобороны Украины, система управления каждого дрона "Герань", начиная с модели "Герань-2", использует от 8 до 12 транзисторов немецкого производства.

Издание отметило, что в августе 2025 года заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия планирует производить 40 000 дронов "Герань-2" в год. Предполагается, что для этого России понадобится почти полмиллиона транзисторов.

Представитель украинской разведки рассказал изданию, что Россия пытается уменьшить свою зависимость от западных компонентов для производства дронов.

"В 2023 году доля американских компонентов в некоторых типах дронов Shahed-136 достигала 80%, но сейчас до 60% поступает из Китая", - поделился он.

В то же время, по его словам, российские производители не спешат заменять немецкое качество на китайские альтернативы, которые считаются хуже:

"Транзисторы Infineon используются во многих бытовых приборах и принадлежностях, и, очевидно, что у них нет проблем с закупкой необходимого количества".

Издание признает, что заказать эти транзисторы в Интернете несложно. Например, на eBay их можно легко приобрести по цене около 29,90 долларов за 5 штук. Примечательно, что один интернет-магазин предлагает до 45 единиц.

Отмечается, что хотя эти товары не продаются напрямую в Россию, Беларусь или Казахстан, данные детали все равно можно приобрести через Грузию или Китай.

По данным украинской разведки, в большинстве случаев Москва заказывает транзисторы немецкого производства напрямую в Германии через фиктивные компании, скрывая реальную цепочку поставок. Таким образом, компоненты либо контрабандой ввозятся в Россию, либо поставляются через третьи страны.

