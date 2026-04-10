'Это уже даже не смешно': в российских дронах обнаружили новые западные компоненты

В частности, в российских дронах присутствуют микросхемы швейцарской компании.

В российских дронах типа "Шахед" все еще присутствуют иностранные компоненты, в частности, из стран, которые публично осуждали полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии для "Радио Свобода".

Власюк поделился, что на прошлой неделе было проведено новое исследование российских дронов, атаковавших Украину. По его словам, в "Шахедах" впервые за долгое время не было обнаружено компонентов нидерландской компании NXP.

"Рано делать окончательные выводы, однако есть основания для осторожного оптимизма. Я не утверждаю, что эти компоненты всегда были в "Шахедах". Но есть вариант, что Россия, возможно, перестала получать компоненты из Нидерландов, и это было бы очень неплохим результатом наших совместных усилий", – подчеркнул Власюк.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики добавил, что иностранные технологии по-прежнему массово используются в российском оружии. Например, в дронах обнаружили американские компоненты конца 2025 года и микросхемы швейцарской компании STMicroelectronics.

"Это уже даже не смешно. В частности, по Швейцарии, потому что это вечный пинг-понг между правительством Швейцарии и Италии, что это не мы, это не у нас, у нас только головной офис, а производство не у нас, а вообще в Китае. Будем дальше общаться. Что касается Китая, кстати, мы увидели больше китайских компонентов, увидели сами платы, напечатанные в марте 2026 года, что тоже интересный индикатор. Это дата – март 2026 года, эти дроны уже используются, что довольно интересно", – поделился Власюк.

Чиновник отметил, что в российских дронах также обнаружили много новых японских компонентов, что является неприятной находкой. По его словам, эту информацию уже передали партнерам.

"В этом году мы передали десятки, если не сотни серийных номеров конкретных компонентов, что значительно упрощает внутренние расследования для самих компаний. Там, где есть серьезное отношение к проблеме, будет и результат. Где его нет – возможны другие последствия", – сказал Власюк.

Чиновник подчеркнул, что отдельной проблемой остается поставка компонентов из Китая. По его словам, многие китайские компании уже находятся в санкционных списках Украины, США, ЕС и Великобритании, но санкции не всегда работают эффективно.

Власюк заявил, что еще одним тревожным сигналом является обратный обмен технологиями между Россией и Ираном. Он отметил, что в 2022-2023 годах Тегеран поставлял Москве дроны, но теперь ситуация изменилась в обратную сторону.

Россия изменила тактику использования "Шахедов" - что известно

Ранее директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в запасе Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне начали атаковать "Шахедами" днем, поскольку таким образом ими становится проще управлять. Он добавил, что РФ активно использует системы с радиолокационным наведением, а также БПЛА, которые могут видеть средства радиоэлектронной борьбы Украины.

Храпчинский отметил, что РФ днем начала использовать дроны на больших высотах, чтобы противодействовать украинским мобильным огневым группам

