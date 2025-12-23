Издание рассказало, что поговорило с шестью уклонистами от призыва, которые не захотели рисковать жизнью в войне, конца которой не видно.

Украинец Виктор Пинхасов не может перестать улыбаться, поскольку ему недавно удалось сбежать из Украины после 5-дневного одиночного похода через Карпатские горы.

"Я хочу уйти и быть свободным, жить", - сказал 34-летний мужчина CNN, прибыв в соседнюю Румынию.

Издание отметило, что Виктор один из десятков мужчин, еженедельно совершающих нелегальный переход из Украины. После почти 4 лет войны страна сталкивается с растущим кадровым кризисом в попытке удержать обширную линию фронта и выдержать войну на истощение.

Издание рассказало, что поговорило с шестью уклонистами от призыва, которые не захотели рисковать жизнью в войне, конца которой не видно, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа договориться о ее завершении.

"Россия же, несмотря на растущие потери, может использовать население, более чем втрое превышающее украинское, для пополнения своих рядов", - констатировало издание.

Для Пинхасова, работавшего таксистом в Киеве, жизнь на родине стала, по его словам, невыносимой.

"Никто не хочет мира. Ни Путин, ни Зеленский, ни Трамп", - прямо сказал он за чашкой чая в румынском приграничном городе Сигету-Марматье.

Он рассказал, что около месяца готовился к пересечению границы, бесконечно изучая навигационные приложения и каналы в Telegram, где люди делятся опытом и советами. Пинхасов также запасся десятками энергетических батончиков и подержанным снаряжением для выживания. В последний день он бросил все это в горах, чтобы быстро перебежать границу и избежать задержания украинскими пограничниками.

Бежав из Украины, ликующий Пинхасов присоединился к более чем 30 тыс. украинских мужчин, незаконно пересекших границу Румынии с начала войны в 2022 году. Всем им был предоставлен временный статус защиты - мера Евросоюза, предлагаемая всем, кто бежит от войны.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что более 25 тыс. человек были задержаны при попытке пересечь границу. И это только в Румынию. Многие другие бегут в Молдову, Венгрию, Беларусь и другие страны.

Смертельно опасный переход

Не всем удается пройти без потерь. По меньшей мере 29 мужчин погибли, пытаясь пересечь горы или утонув в реке Тиса, которая отделяет часть северной Румынии от юго-западной Украины.

Издание сообщило о другом уклонисте, который назвался Димой. Он рассказал, что потерял все пальцы на ногах из-за обморожения после 5 дней попыток преодолеть горы в морозы. "Я был в шоке, когда увидел свои ноги", - рассказал CNN 42-летний строитель.

Отец двоих детей покинул Украину после того, как в начале войны ему вручили повестку. В апреле 2022 года он заплатил контрабандистам за помощь в бегстве, но, по его словам, они не предупредили его о смертельной опасности.

"Когда мы были на вершине горы, началась сильная метель, снег. Мы не могли видеть друг друга, даже отойдя на метр", - вспоминает мужчина.

Один из мужчин, с которыми он "путешествовал", замерз насмерть. Погода была настолько плохой, что его тело не могли достать в течение нескольких недель. Дима был уверен, что и он умрет, но румынская спасательная служба эвакуировала его с горы на вертолете в самый последний момент.

Дэн Бенга, отвечающий за эти спасательные операции, рассказал, что вместе со своей командой и другими государственными службами, за менее чем четыре года подобрал 377 украинских мужчин.

Бенга сказал, что многие из этих мужчин не имеют необходимого снаряжения для преодоления таких крутых ущелий и снега по колено, и они рискуют получить травмы или истощиться.

"Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на войне", - сказал Бенга CNN.

Но он отказался осуждать украинских мужчин, бегущих от войны:

"Мы на самом деле не знаем, что происходит у них в голове, в душе… Наша работа полна сочувствия к человечеству".

Мобилизация в Украине

1 декабря глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал, что все больше военнообязанных украинцев в возрасте от 25 лет начали поступать в колледжи после того, как в 2023-2024 годах государство закрыло ключевые лазейки для поступления таких мужчин в университеты.

При этом адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин сообщал, что уклонение от мобилизации - это уголовное преступление, за которое предусмотрено как лишение свободы, так и штрафы или исправительные работы. Он рассказывал, сколько лет тюрьмы дают за уклонение от мобилизации и как проводится розыск правонарушителей.

