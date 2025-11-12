Отмечает, что главная задача россиян сейчас охватить все окрестности города, но им это не удается

Весьма вероятно, что украинские подразделения, которые достаточно долго удерживали одну из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вынуждены были отойти. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Покровске ситуация традиционно остается очень тяжело и пока подтверждено, что в городе находится примерно 300 пехотинцев РФ, которые постоянно ищут щели для того, чтобы укрепиться.

"Главная задача россиян сейчас охватить все окрестности, то есть овладеть северные и восточные территории города, но это им пока не удается. Наоборот они где-то пытаются увязнуть в боях и вынуждены заводить все новые подразделения своей пехоты", - подчеркнул Жмайло.

Видео дня

По его словам, есть печально известное видео, где в город на мотоциклах и транспорте заезжают россияне, но наши военные уже показали и кадры эффективного уничтожения этих подразделений, которые заходили, в частности, по ним отработал и 7 корпус ДШВ. "Позже, к сожалению, было еще одно видео, которое показывало инфильтрацию россиян в Покровск, но уже без прикрытия тумана, что может свидетельствовать, что украинские подразделения, которые достаточно долго удерживали одну из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вынуждены были отойти. Это как раз в контексте того, что и требует украинское общество, чтобы бои за Покровск не должны привести к окружению украинских войск и что приоритетом должна быть жизнь и здоровье военнослужащих, а не защита руин", - подчеркнул Жмайло.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно в сети появилось видео, на котором российские военные под прикрытием тумана въезжают якобы в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Опубликованные кадры усилили опасения, что важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани падения.

Издание The Telegraph написало, что стратегический город находится в осаде более года, принимая на себя основной удар российской атаки на востоке страны. Почти треть всех боев вдоль 1000-километровой линии фронта сейчас приходится именно на Покровск.

Отмечалось, что бои идут дом за домом среди почерневших руин советских многоэтажек, где осталось всего несколько сотен жителей из довоенных 60 тысяч. Военные недавно сообщали, что в Покровске находятся около 300 российских солдат, но Москва усиливает попытки прорвать оборону города, пользуясь плотным туманом.

Вас также могут заинтересовать новости: