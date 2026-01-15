Клали две роты: Коваленко оценил масштабы российских потерь с начала 2026 года

По мнению Коваленко, одним из препятствий для противника стала погода.

В январе 2026 года Москва для захвата 1 кв. км территории Украины всего за неделю "положила" две роты своих солдат.

Соответствующий анализ сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, за вторую неделю января вражеская армия захватила 43 кв. км территории Украины. Как отмечает эксперт, это – один из самых низких показателей в недельном выражении по сравнению со второй половиной 2025 года. По его данным, в январе 2026 года враг оккупировал 91 кв. км территории Украины. Потери личного состава противника за вторую неделю января составили 7190 солдат, за первую – 6930.

"Пропорция потерь личного состава на 1 кв. км украинской земли в среднем составила 167 оккупантов, или фактически две роты клали в течение прошлой недели на то, чтобы захватить 1 кв. км! В целом, за первую половину января оккупанты потеряли 14 120 (солдат – УНИАН), а пропорция потерь... составила 155 тел на 1 кв. км, что является одним из самых высоких показателей потерь в пропорции к захваченной территории по сравнению с 2025 годом", - подчеркнул аналитик.

Причиной таких показателей является несколько факторов. Во-первых, на ряде основных направлений противник уперся в малые и средние города, которые захватить с наскока не получается, но они "съедают" много ресурсов. Это, в частности, Покровск, Мирноград, Купянск, Лиман, Гуляйполе, Часы Яр. В полевых условиях бои значительно замедлились и стагнируют, объясняет Коваленко.

Второй фактор – погода.

"Наступать пехотой в мороз и снегопад – такое себе удовольствие, особенно на востоке и северо-востоке театра боевых действий. Погодные условия не только сковывают мобильность подразделений противника, но и влияют на рост потерь. Не хотелось бы забегать вперед, но судя по предыдущим показателям, думаю, нынешняя тенденция высоких потерь в пропорции к незначительному продвижению противника продержится до конца зимы", - предполагает обозреватель.

Напомним, оккупанты не прекращают попыток захватить Покровск и Мирноград. Начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко рассказал, что захватчики уже полтора месяца ежедневно проводят активные штурмовые действия, пытаются захватить территорию и найти новые пути для обхода города.

Военный отметил, что Силы обороны на данном этапе держат оборону и пытаются как можно больше сконцентрировать силы, чтобы не дать врагу проникнуть в эти города.

