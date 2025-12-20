Экономический фактор вряд ли будет решающим для Путина в ближайшей перспективе.

Российская экономика сталкивается с растущими трудностями в различных секторах, что вызвано санкциями и чрезмерными затратами на войну. Однако пока рано надеяться, что из-за экономических проблем Кремль откажется от намерений уничтожить Украину. Об этом пишет CNN.

"Если посмотреть на саму экономику, то она не станет последней каплей, которая переполнит чашу врага. Это не катастрофа. Это можно контролировать", - сказала Мария Снегова, старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

По ее словам, экономическая ситуация в России позволяет продолжать воевать еще по крайней мере 3-5 лет. Более отдаленная перспектива уже трудно поддается прогнозированию.

Как отмечают эксперты, западные санкции не нанесли достаточный ущерб российской экономике, чтобы это изменило военные планы Москвы.

"Пока Россия добывает нефть и продает ее по достаточно разумной цене, у нее достаточно денег, чтобы просто жить дальше. Я не говорю, что для них это действительно радужная картина, но у них достаточно средств, чтобы экономика не была фактором в расчетах Путина, когда он думает о войне", - сказал CNN Ричард Коннолли, старший научный сотрудник по международной безопасности британского аналитического центра RUSI.

По словам Снеговой, история показывает, что российские власти сворачивают войны, когда сталкиваются со значительным экономическим спадом, как это было в конце Первой мировой войны и советской войны в Афганистане. Но нынешняя экономическая ситуация "еще далеко не такая, и для ее достижения понадобится гораздо более серьезное давление на российскую экономику и гораздо более длительное".

Начальный экономический подъем, вызванный скачком мировых цен на энергоносители и стремительным ростом военных расходов, в России уже закончился. Теперь Кремлю приходится "продолжать перекладывать бремя войны на российское общество". Это проявляется в росте налогов и плохо контролируемой инфляции.

Но в отличие от стран Запада, в России высокая инфляция "не создает большого социального недовольства", благодаря привычке к ней, правительственной пропаганде и репрессиям, говорит Снегова.

К тому же значительная часть российского общества заметно выиграла от войны, что существенно снизило градус общественного недовольства. В секторах, связанных с ВПК, за время войны зарплаты выросли в 3-5 раз. В самые бедные регионы полились реки денег - выплаты солдатам и их семьям.

"Российским солдатам сегодня платят больше, чем любому российскому солдату за всю историю российских солдат. Они зарабатывают больше денег, чем могли бы когда-либо надеяться заработать, если бы остались в этих относительно депрессивных частях страны и нашли другую работу в гражданской экономике", - сказал Коннолли.

По словам экспертов, отсутствие масштабных протестов против войны "снимает давление на Путина", когда он принимает решение о том, что делать дальше.

Как писал УНИАН, Украине удалось обойти часть спорных положений в мирном плане США, однако остаются пять ключевых вопросов, по которым Киев и Москва не могут прийти к согласию: территории, вступление в НАТО, численность ВСУ, культурно-языковая политика и статус Запорожской АЭС.

Самым острым является вопрос территорий, ведь Россия требует вывода украинских войск из Донецкой области, тогда как Киев считает любые уступки неконституционными и такими, которые могут вызвать внутреннюю дестабилизацию. В то же время США давят на Украину в стремлении быстро остановить войну.

