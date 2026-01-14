Придется искать системы ПВО: эксперт ответил, смогут ли россияне сбивать баллистику

У россиян есть несколько систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Россия имеет мало систем противовоздушной обороны (ПВО), способных сбивать баллистические ракеты. Чтобы прикрыть всю свою территорию, россиянам нужно более 150-200 систем С-400.

Об этом заявил военный аналитик, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Эспрессо". По его словам, у россиян есть несколько систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. В частности, С-300, С-350, С-400 и С-500.

Он пояснил, что из всех этих систем только С-400 и С-500 сегодня способны противодействовать баллистическим ракетам, поскольку С-300 разрабатывался достаточно давно.

"Систем ПВО С-400 у россиян до войны было более 50, по состоянию на сегодня Силы обороны Украины уничтожили как минимум 25. Кроме того, большинство из этих систем находится на временно оккупированных территориях Украины. Главные же цели для нас находятся именно на территории России, и россияне вряд ли с оккупированных территорий перебросят такие комплексы на территорию РФ. Поэтому у них действительно нет эффективного противодействия баллистическим ракетам", - отметил Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что с увеличением атак баллистическими ракетами россиянам придется экстренно искать системы для прикрытия собственных объектов.

Как сообщал УНИАН, Великобритания заявила о намерении создать для Украины новую мощную баллистическую ракету для уничтожения российских целей глубоко в тылу. В то же время, по мнению экспертов, не стоит рассчитывать, что это мощное оружие поступит в ВСУ уже в этом году.

