Председатель Меджлиса считает, что должны произойти кардинальные сдвиги, которые заставят Россию вернуть Украине оккупированные территории.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил свою публичную позицию относительно войны России против Украины. Он считает, что Украина способна вернуть все свои территории. Однако, с этим мнением не согласен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и в прошлом народный депутат Украины Рефат Чубаров поделился, что может заставить Россию покинуть украинские земли, пишет Радио Свобода.

В статье упоминается заявление Лаврова на пресс-конференции во время Генассамблеи ООН на вопрос журналистов, может ли президент Украины Владимир Зеленский рассчитывать на возвращение территорий по состоянию до 24 февраля 2022 года.

"Знаете, относительно границ 2022 года - по моему мнению, на них уже никто не рассчитывает", - ответил на это Лавров.

Издание отмечает, что председатель Меджлиса Рефат Чубаров уже более 10 лет выступает за деоккупацию Крыма. Он поделился, как, по его мнению, Украине можно вернуть свои территории.

"Такие кардинальные сдвиги, которые заставят Россию покидать наши земли, могут быть созданы только военным путем", - отметил Чубаров в комментарии "Новостям Приазовья".

По его мнению, Крым Украина сможет вернуть только в том случае, если произойдет освобождение части Херсонщины и Запорожья.

"Поведение руководителей страны-агрессора, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что они совершенно не готовы говорить об освобождении украинских территорий, временно оккупированных Россией. Крым вообще они оставляют, как говорится, без всякой возможности обсуждать. Пока не будет военных побед, они не будут покидать Крым", - сказал глава Меджлиса.

При этом, чтобы избежать больших жертв, по мнению Чубарова, также будет немножко нужна и дипломатия.

"Для того чтобы подойти к Крыму, надо победить на поле войны, на поле битвы. Значит, нужен военный путь, и немножечко военно-дипломатический - для того, чтобы избежать больших жертв, в том числе если они будут отбиваться, то дать им возможность покинуть Крым", - добавил бывший депутат.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что глава Белого дома действительно хочет, чтобы война в Украине прекратилась. Он заявил, что его встреча с ним плюс реальные факты дают Трампу более широкое понимание, что россияне ему просто врут. Зеленский добавил, что Трамп понимает, что все, что "Путин ему продавал" на Аляске как якобы российские военные возможности, не работает на самом деле.

Также мы писали, что журналисты Bloomberg прогнозируют, что на саммите в Таджикистане 10 октября лидеры стран-членов выразят российскому диктатору Владимиру Путину свою поддержку. Однако, на практике многие из них отдалились от Кремля из-за войны в Украине. Издание отмечает, что зато давние союзники Кремля в Центральной Азии и на Кавказе налаживают связи с Китаем, Евросоюзом, Турцией и странами Персидского залива, поскольку хотят защититься от возможной агрессии со стороны Москвы.

