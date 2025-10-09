Бывшие близкие союзники теперь отвернулись от России и налаживают связи с Китаем, Евросоюзом и Турцией.

Российский диктатор Владимир Путин 10 октября посетит саммит СНГ в Таджикистане, где лидеры стран-членов выразят ему свою поддержку. Однако на практике многие из них отдалились от Кремля из-за войны в Украине, пишет Bloomberg.

Издание отметило, что давние союзники Кремля в Центральной Азии и на Кавказе налаживают связи с Китаем, Евросоюзом, Турцией и странами Персидского залива, стремясь защитить себя от дальнейшей агрессии Москвы. Поскольку нападением на Украину Путин фактически заявил, что готов применить силу, чтобы вернуть территорию, которая когда-то была частью Российской империи.

Журналисты пишут, что Россия сохраняет свое значительное политическое, экономическое и военное влияние в регионе. В частности из-за миллионов мигрантов, которые работают в РФ и отправляют деньги домой, что позволяет питать местную экономику.

Однако другие страны продолжают конкурировать с РФ за влияние в регионе. В частности Китай, который обогнал Россию как крупнейшего торгового партнера Казахстана и Узбекистана, двух крупнейших экономик региона.

Кроме того, ЕС подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, которое включает инвестиционную программу на сумму до 12 млрд евро для транспортных сообщений, критически важных сырьевых ископаемых и энергетики.

Кейт Маллинсон, партнер PRISM Strategic Intelligence Ltd. в Лондоне, сказала, что с начала войны в Украине другие страны-соседи РФ стремились сбалансировать свои отношения с рядом различных государств, чтобы защититься от влияния Москвы:

"Урок, который страны Центральной Азии вынесли из полномасштабного вторжения, заключается в том, что Россия предана своим стратегическим целям, несмотря на цену".

Последствия действий РФ: важные новости

Ранее журналисты Forbes рассказали, что из-за потерь Москвы в Украине, в России может произойти демографический кризис. В целом потери РФ убитыми и ранеными с февраля 2022 года составляют более миллиона человек. Большинство из них - это мужчины в возрасте около 30 лет.

Это может привести к тому, что в российской экономике будет меньше квалифицированных работников, которые могли бы производить продукцию для экономики и содержать семьи. Это будет иметь серьезное негативное влияние на российскую экономику в долгосрочной перспективе. И эти проблемы вряд ли будут решены, если война продолжится.

