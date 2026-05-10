Постоянно вспоминал об СССР: в ISW указали на важный момент в речи Путина

Путин осознает проблемы, которые ощущает российское население в результате войны.

В своей речи на День победы 9 мая российский лидер Владимир Путин продолжил давние попытки представить Россию как наследницу статуса "сверхдержавы" Советского Союза и позиционировать себя как преемника Сталина. Он также подчеркнул, что единство России делает её сильной, и что фронт и тыл должны объединиться для поддержки войны.

Как пишут аналитики Института изучения войны, Путин использовал День Победы, чтобы представить войну в Украине как аналог роли Советского Союза во Второй мировой войне для нынешнего поколения россиян.

В ISW обращают внимание, что акцент Путина на том, как народу Советского Союза пришлось перенести лишения ради более высокой цели, демонстрирует его осведомленность о растущих проблемах, которые ощущает российское население в результате войны.

"Число жертв приближается к одному проценту от общей численности населения России, россияне все больше несут финансовые потери от войны, а Кремль усиливает цензуру и ограничения на использование мобильной связи. Путин пытается убедить россиян принять эти постоянно растущие проблемы как необходимую меру для победы над большим злом", - указывают аналитики.

При этом настойчивое требование Путина провести парад Победы, несмотря на угрозу украинских ударов, демонстрирует его нежелание принять реалии нынешней ситуации на поле боя.

Как отмечается в отчете, требования Путина о прекращении огня на время парада были попыткой продемонстрировать силу и контроль в России, и при этом избежать неловкости от потенциальных украинских ударов во время таких торжеств.

"День Победы – главный российский патриотический праздник… и настойчивое требование Путина провести парад, несмотря на риск эскалации, подчеркивает отчаянное стремление Путина вернуть России то величие, которое, по его мнению, было у Советского Союза", - указывают аналитики.

Напоним, парад на Красной площади длился всего 45 минут, и прошел без демострации военной техники.

В результате, как пишет военный аналитик Хэмиш де Бретон-Гордон, это стало признанием стратегического истощения России. Также важным моментом стало отсутствие в этом году главы Китая Си Цзиньпина, что показывает, что Китай все больше осознает риски от поддержки России в войне.

И хотя Путин попытался обратиться к мифологии "Великой Отечественной войны", но это сравнение лишь показало резкое ослабление российских обычных вооруженных сил.

