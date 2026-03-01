Путину сложно удерживать поддержку войны - в ход пошли новые 'страшилки', - эксперт

Российские пропагандисты пытаются убедить население в том, что война против Украины якобы оправдана.

Российские пропагандисты в последнее время активно распространяют дезинформацию о том, что Великобритания и Франция якобы планируют предоставить Украине ядерное оружие. Эти заявления являются абсурдными и подчеркивают одну из ключевых проблем, которая возникла у Кремля с начала полномасштабного вторжения в Украине.

Как пишет британский политолог и эксперт по вопросам современной России Марк Галеотти в своей колонке для The Times, спустя четыре года стандартные нарративы о так называемой "специальной военной операции" не находят отклика у все более недовольного российского народа. По его словам, именно поэтому российские пропагандисты начали делать все более жесткие заявления, которые призваны побудить население РФ одобрить войну против Украины.

Ядерное оружие для Украины

Галеотти напомнил, что информация о якобы планах о "передаче ядерного оружия" Киеву появилась в отчете СВР РФ в четвертую годовщину вторжения в Украину. В этом отчете утверждается, что Британия и Франция якобы "активно работают" над предоставлением Украине ядерного оружия и средств его доставки.

Видео дня

Эксперт отметил, что российские пропагандисты говорят о том, что Британия и Франция якобы планируют передать Украине французскую ракету TN75 с боеголовкой мощностью 150 килотонн, которая обычно устанавливается на подводную лодку. В отчете СВР сказано, что британские инженеры работают над тем, чтобы якобы адаптировать ее для использования в украинском арсенале.

"Эти утверждения не имеют источников, маловероятны и, даже по меркам войны, в которой все стороны используют возмутительную пропаганду, беспрецедентны. Французское посольство в Москве назвало их "полной ложью", а британское осудило как "еще одну дезинформацию". Но этот инцидент дает представление о настроениях российской общественности по поводу Украины", - пишет Галеотти.

Журналист подчеркнул, что даже "эксперты", приглашенные для комментариев для росСМИ, говоря об этой неправдоподобной информации. В частности, глава Центра по разрешению социальных конфликтов Олег Иванов признал, что просто прикрепить ядерное оружие к другой системе доставки вряд ли возможно.

Обиженные патриоты

Галеотти отметил, что проводить опросы общественного мнения в условиях авторитарного режима сложно. Тем не менее, ясно, что большинство граждан РФ выступает за переговоры, чтобы положить конец войне.

"Раньше поддержка переговоров действительно означала предоставление украинцам возможности сдаться. Сейчас мнения тех, кто согласен с тем, что Россия тоже должна пойти на некоторые уступки, и тех, кто с этим не согласен, разделились примерно поровну", - рассказал журналисту сотрудник государственного агентства по опросам общественного мнения ВЦИОМ.

Галеотти подчеркнул, что россияне не призывали Кремль к вторжению в Украину до его начала в 2022 году. По его словам, вероятно, многие граждане РФ до сих пор не до конца понимают, почему российский диктатор Владимир Путин приказал напасть на Украину.

"В душе большинство из них патриоты, и раз их страна вступила в войну, они предпочитают, чтобы она выиграла, а не проиграла. Но, как выразился социолог, "они начинают возмущаться тем, что от них требуют быть патриотами", и, хотя по-прежнему в основном верят в победу России, все больше осознают цену этой победы", - добавил журналист.

Что для РФ будет "победой" в Украине

Галеотти отметил, что многое зависит от того, что именно означают "победа" и "поражение". Он подчеркнул, что Путин, похоже, отказался от своих первоначальных планов по захвату всей Украины.

Теперь же глава РФ, вероятно, согласится получить контроль только над захваченными территориями и всем Донбассом в обмен на прекращение войны, считает эксперт. Он уверен, что Путин захочет добиться запрета на вступление Украины в НАТО или размещение в стране иностранных войск в мирное время в ходе мирных переговоров.

Галеотти подчеркнул, что российские пропагандисты смогут преподнести населению РФ любой исход войны как "победу". По его словам, перспектива окончания боевых действий и снятие санкций означает, что россияне, скорее всего, примут любое соглашение, которое Путин захочет им представить.

Тем не менее, эксперт отметил, что пока позиция России в трехсторонних мирных переговорах не показывает никаких признаков смягчения. Источник в Кремле сказал журналисту, что Путин сейчас "стоит перед выбором: довериться тому, что его народ поймет его решение отказаться от войны, или попытаться убедить его, что он прав, продолжая войну".

Зеленский отреагировал на заявления РФ о ядерном оружии для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что таких предложений не поступало.

"Россияне должны знать, что если бы кто-то захотел... Но этого не происходит", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: