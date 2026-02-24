'Мы не можем быть такими глупыми': Зеленский дал четкий ответ о выводе войск из Донбасса

Украина готова заморозить войну на нынешней линии фронта, однако не будет выводить войска из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцы измотаны конфликтом. Но уступать требованиям российского диктатора Владимира Путина просто нельзя.

"Мы не можем просто дать ему всё, что он хочет. Потому что он хочет оккупировать нас. Если мы дадим ему всё, что он хочет, мы всё потеряем – всем нам, людям придётся бежать или стать русскими", - заявил он в интервью CNN.

Зеленский также сказал, что Украина готова заморозить войну на нынешней линии фронта, однако не будет выводить войска с территорий Донецкой области, которые все еще находятся под ее контролем.

"Россия хочет, чтобы мы просто вывели свою армию… Мы не можем быть такими, извините, глупыми парнями. Мы не дети. Мы прошли через эту войну, все эти годы, и поэтому мы просто не можем отдать им страну на блюдечке", – сказал он.

Он отметил, что на этих территориях живет 200 000 человек, и для них важна безопасность:

"Что я должен сказать (им) и что должны сказать наши солдаты – "Хорошо, до свидания. Мы уходим. С этого момента вы русские?"

Ранее Зеленский заявил, что пока Украина не может вернуть свои территории, но в будущем это произойдет. Он добавил, что это лишь вопрос времени.

Он также заявлял, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, ведь это приведет к расколу украинского общества, а российский лидер Владимир Путин все равно на этом не остановится.

