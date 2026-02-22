Оккупанты усилили давление на Славянском и Краматорском направлениях, - ВСУ

В частности, враг наступает в направлении трех населенных пунктов.

Армия РФ усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного и Приволья на Славянском и Краматорском направлениях, однако украинские военные удерживают рубежи и контролируют ситуацию. Об этом заявил спикер группировки войск (сил) "Восток" майор Григорий Шаповал в комментарии для "Укринформа".

"Враг усиливает давление в направлении населенных пунктов Платоновка, Бондарное, Свято-Покровское и Приволье на Славянском и Краматорском направлениях", - отметил он.

Шаповал добавил, что оккупанты, несмотря на потери своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, но пехотные группы подвергаются огневому поражению и ликвидируются.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию", - подчеркнул спикер.

Ранее командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш заявил, что армия РФ формирует "ударный кулак" сразу на четырех направлениях. По его словам, речь идет о Константиновском и Покровском направлениях.

"Мне кажется, это не просто стягивание личного состава. Это попытки прощупать наши самые слабые места. Основная задача противника - собрать на одном направлении 10, 20, 30 тысяч военнослужащих и пробовать штурмовать, пока они не прорвут", - добавил Отченаш.

В то же время аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили РФ в Днепропетровской области. Отмечается, что украинским защитникам удалось отбросить противника вблизи Калиновского и в Терновом.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

