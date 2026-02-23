Силы обороны опровергли ложь оккупантов о захвате Тернуватого в Запорожской области

На самом деле небольшое количество захватчиков проникло в населенный пункт и скрывается в подвалах.

Поселок Тернуватое в Запорожской области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба 225-го отдельного штурмового полка в Telegram.

В частности, украинские защитники опровергли очередной фейк об оккупации поселка, который разгоняют российские официальные каналы.

"В Тернуватом находятся подразделения Сил обороны Украины. Небольшое количество противника может скрываться где-то в подвалах и подземельях. Против них ведутся контрдиверсионные действия", - отмечается в сообщении.

Также военные добавили, что основной тактикой врага для создания картинки "победного шествия" является инфильтрация. В плохую погоду захватчики проходят между украинскими позициями и вывешивают свои флаги, зарисовывая населенный пункт. Таким образом РФ пытается посеять панику в подразделениях Сил обороны.

"Необходимо обратить внимание на борьбу с инфильтрацией противника и выделить ресурсы для создания антидиверсионных резервов. Это сложный процесс, как и удержание второй линии. Но каждый раз, когда погодные условия благоприятны, россияне не оставляют своих попыток проникнуть вглубь боевых порядков и спрятаться где-нибудь в подвалах. Из-за этого появляется угроза для наших пилотов дронов и логистических путей, потому что даже двое россиян в тылу могут наделать бед. Поэтому мы работаем над техникой выбивания этих "флаговтиков" из щелей, куда они забиваются", - отметили в пресс-службе полка.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее в январе россияне уже распространяли информацию о якобы захвате Тернуватого.

В то же время украинские защитники зачистили от захватчиков поселок и записали видео о том, что населенный пункт не является оккупированным. Тогда некоторые оккупанты были взяты в плен.

"Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Тернуватом и делаем свое дело. Тернуватое наше, украинское", - сказал воин ВСУ.

