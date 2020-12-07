Акция была посвящена ко Дню Вооруженных сил Украины.

В направлении оккупированной Горловки запустили большой флаг Украины.

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Об этом сообщает ОТУ "Север" на странице в Facebook.

"В небе над временно оккупированным Донбассом взвился Государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

Флаг размером 120 квадратных метров запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.

Акция была посвящена ко Дню Вооруженных сил Украины.

День ВСУ

6 декабря, в Украине отмечают День ВСУ. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы "О Вооруженных Силах Украины" и "Об обороне Украины".

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Автор: УНИАН