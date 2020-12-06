Президент признал, что быть военнослужащим украинского войска нелегко.

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины.

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Поздравление обнародовано на сайте Министерства обороны.

"Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу — с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан», - отметил глава государства.

«Быть военнослужащим Вооруженных Сил Украины нелегко, ведь именно на ваших плечах лежит наибольший груз ответственности за судьбу украинского государства и защита ее территориальной целостности. Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь за свободу нашего государства», - говорится в поздравлении.

И сегодня, добавил президент, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на Востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, которые отдали свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству», - отметил глава государства.

От имени украинского народа он выразил благодарность за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм всему личному составу и ветеранам ВСУ. Президент пожелал им крепкого здоровья, благополучия несокрушимости духа новых успехов и побед на благо Украины.

С поздравлением к украинским военным обратился и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинские военнослужащие — щит и гордость нашего государства. Честь и почет всем воинам, стоящим на защите Украины и каждого из нас. Спасибо за мужество, силу и отвагу!",- написал он в своем Telegram.

Справка. Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

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Авторы: Дмитрий Захаров, Светлана Закелова