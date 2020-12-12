По словам Алексея Данилова, ситуация складывается таким образом, что вопрос с Донбассом невозможно решить военным путем.

Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, передает НВ.

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Он подчеркнул, что ситуация складывается таким образом, что вопрос с Донбассом невозможно решить военным путем. Именно поэтому Украина постоянно ведет переговоры, уточнил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что активные переговоры по Донбассу - "это большое желание завершить войну".

"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - заявил Данилов.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: УНИАН