Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, передает НВ.
Читайте такжеРоссии напомнили, что она является активным участником войны на Донбассе
Он подчеркнул, что ситуация складывается таким образом, что вопрос с Донбассом невозможно решить военным путем. Именно поэтому Украина постоянно ведет переговоры, уточнил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что активные переговоры по Донбассу - "это большое желание завершить войну".
"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - заявил Данилов.
Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram