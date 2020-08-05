Трех итальянцев, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков, приговорили к заключению - Аваков

Украина поблагодарила Италию за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

За участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях трое итальянцев на родине приговорены к заключению.

Как говорится в сообщении на сайте МВД, об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучаной Ламорджезе в Риме.

Глава МВД Украины поблагодарил за четкую позицию Италии в отношении итальянских наемников, воюющих на стороне российских незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Читайте такжеРезников рассказал об украинском подходе к "особому статусу" Донбасса

«Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Уже 3 итальянцев получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания», - сказал Аваков.

Он подчеркнул недопустимость деятельности так называемых представительств «ДНР/ЛНР» на территории Италии.

По словам Авакова, такие общественные организации, которые не имеют и не могут иметь никакого официального дипломатического статуса, могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности. В частности, к вербовке радикальных боевиков для участия в НВФ на временно оккупированных территориях.

Во время встречи стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью и нелегальной миграцией.

Достигнута договоренность об обмене опытом между украинскими и итальянскими правоохранителями. Речь идет о совместном обучении и стажировке украинских полицейских в Италии. Кроме того, наши правоохранители готовы поделиться с итальянскими коллегами опытом работы полиции диалога, борьбы с домашним насилием и противодействия распространению наркотиков через интернет.

Также сообщается, что Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД. Это усилит и расширит сотрудничество между странами в рамках борьбы с организованной преступность, наркотрафиком и незаконной миграцией.

Согласно сообщению, в свою очередь итальянская сторона положительно оценила решение о назначении Авакова председателем украинской части Украинско-Итальянской рабочей группы и выразила надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

Ламорджезе также поблагодарила врачей системы МВД, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram