Оккупанты совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

«За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников», - говорится в сообщении.

Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

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Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

«Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не открывали», - говорится в сводке.

С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

В штабе отметили, что огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения ответный огонь не открывали.

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Автор: Юлия Янкевич