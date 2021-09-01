Нидерландские медики для первого этапа, который должен начаться уже в октябре, отобрали трех кандидатов на лечение.

Делегация военных врачей Королевства Нидерланды посетила Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр в Ирпене, чтобы отобрать украинских военных для лечения и реабилитации.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, основной целью визита иностранных медиков было проведение медицинского осмотра и отбора тяжелораненых украинских военнослужащих для дальнейшего направления их на лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях Нидерландов.

Свое пребывание в Центре нидерландские врачи начали со знакомства с реабилитационной базой, чтобы иметь представление о возможности восстановления украинских военнослужащих в Ирпене.

"Нынешний наш визит в Центр реабилитации в Ирпене – это точка отсчета проекта дальнейшей помощи раненым украинским военным. Мы хорошо информированы о боевых столкновениях на востоке Украины и наличии большого количества раненых украинских военных. Сегодня мы должны не только обследовать и отобрать первых потенциальных пациентов для дальнейшего лечения в Нидерландах, но и убедиться, что мы сможем оказать квалифицированную медицинскую помощь и провести качественную реабилитацию ваших раненых земляков", - отметил советник по вопросам политики международного сотрудничества главного хирурга подполковник Зибрен Вольф.

Сообщается, что процесс знакомства нидерландских медиков с историями болезни и лечения раненых участников российско-украинской войны был довольно тщательным. Сначала иностранные специалисты внимательно слушали врачей, а уже потом общались, осматривали раненых, пытались выяснить их физическое состояние.

Чтобы понять, какого функционального наполнения требуется протез раненому, специалист по медицинской реабилитации капитан Антуанетта ван де Вен интересовалась у каждого пациента его родом занятий и сможет ли он длительное время находиться на лечении в другом государстве.

В итоге нидерландские медики для первого этапа, который должен начаться уже в октябре, отобрали трех кандидатов на лечение.

Читайте такжеВласти планируют изменить подход к реабилитации и трудоустройству ветеранов АТО/ООС"Украинская военно-медицинская служба имеет замечательный Центр реабилитации. Поэтому, исследовав истории болезни всех представленных пациентов, их физическое состояние, мы пришли к выводу, что у части раненых есть все условия для реабилитации здесь, в Ирпене. В отношении отобранных кандидатов на лечение в Нидерландах мы ощущаем высокую ответственность за их состояние здоровья и надеемся, что наши специалисты приложат все усилия, чтобы украинские военные после лечения у нас чувствовали себя значительно лучше", - подчеркнула Антуанетта ван де Вен.

Среди отобранных на лечение в Нидерландах бывший военный первой роты отдельного батальона морской пехоты, кавалер ордена "За мужество" III степени Александр Терстуях. 19 июня 2018 года во время обстрелов позиций батальона российскими оккупантами Александр получил тяжелые ранения руки, туловища и ног. Дважды останавливалось сердце бойца. Врачам пришлось ампутировать ноги. Сегодня Александр Терстуях передвигается на протезах. Но есть проблемы с поясницей, после контузии плохо слышит. Ветеран войны, который является отцом пятерых детей, надеется на помощь нидерландских врачей.

По словам начальника Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра полковника медицинской службы Андрея Киха, проект рассчитан на несколько этапов: в начале января еще несколько украинских военных получат возможность отправиться на лечение в Нидерланды.

Финансирование лечения и реабилитации украинских ветеранов войны будет осуществлено за счет принимающей стороны, а также частично на средства Трастового фонда НАТО.

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Автор: Инна Андалицкая