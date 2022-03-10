Российские военнопленные станут обменным фондом, поскольку у россиян есть украинские пленные, отметил советник главы МВД.

Россияне официально не обращаются с вопросом о возвращении своих пленных военнослужащих, а также тел убитых.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что россияне до сих пор не обращались ни за одним пленным официально и не требовали вернуть кого-то. "Это также вопрос к фашистской клике Путина (президент РФ Владимир Путин - Ред.), что они не хотят этого делать, хотя у нас очень много пленных. Они вообще не занимаются трупами своих военных, которые разбросаны сейчас по всей северной и южной Украине", - сказал Геращенко и напомнил, что во все времена военные должны были и сейчас должны делать все для возвращения тела убитого товарища его матери.

По словам советника министра, надо понимать, что в плену у российских оккупантов находятся украинские военные. Пленные в войнах всегда использовались для обмена, поэтому пленные россияне нужны Украине как обменный фонд.

Геращенко верит, что пленные россияне, которые вчера выступали на пресс-брифинге в СБУ, извинялись искренне, поскольку "они не хотели воевать с Украиной, для них для всех это был "сюрприз" - всех 23 февраля выстроили и сказали - завтра мы пойдем воевать в Украину".

"Так это еще офицеры, а рядовым никто вообще ничего не сказал - их просто подняли по тревоге, посадили в бронетехнику и они ехали в этой бронетехнике и думали, что это учения. Путин обманывал сотни тысяч свои военных, он обманывал весь свой народ", - сказал Геращенко и подчеркнул, что украинские военные будут уничтожать оккупантов, а кто из них не хочет умереть, должен сдаваться в плен.

Также он добавил, что пленным россиянам СБУ предъявляет подозрение за нарушение границ Украины и за вторжение в нашу страну, поэтому они являются лицами, которые должны отвечать по Уголовному кодексу Украины и на всех них распространяется мера пресечения в виде содержания под стражей.

Далее украинский суд будет решать судьбу каждого из них, "или будут военно-политические решения по обмену этих пленных на наших ребят, которые в плену у русских".

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Житомир и Херсон.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко говорил, что война Украины с РФ стала первой в истории человечества, когда армия одной из сторон отказывается забирать своих погибших.

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