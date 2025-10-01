В Новой Каховке 'Баба Яга' задвухсотила топ-колаборанта

Предатель получил тяжелые ранения, а впоследствии скончался.

Сегодня после ранения, полученного в результате атаки дрона, умер представитель оккупационных властей Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Об этом заявил колаборант, глава оккупационной администрации Херсонщини Владимир Сальдо. По его словам, Леонтьев был председателем так называемого Совета депутатов Новой Каховки.

"С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", — сообщил Сальдо.

Видео дня

По его словам, Леонтьев умер после ранения.

Сальдо называет Леонтьева одним из первых сторонников "Единой России" в Херсонской области.

По словам Сальдо, Леонтьев был тяжело ранен в результате атаки дрона "Баба-яга" сегодня утром, в результате чего получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Владимир Леонтьев — бывший "глава" оккупационной администрации Новой Каховки.

В марте суд в Украине заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в "нарушении законов и обычаев войны" — в марте 2022 года Леонтьев отдал приказ российским военным похитить и пытать мэра Берислава Александра Шаповалова.

Ликвидация колаборантов

Напомним, в августе 2022 года после ранения умер так называемый "заместитель главы администрации" Новой Каховки, колаборант Виталий Гура. Гаулейтер погиб после того, как в него стреляли из пистолета "Макарова".

Также в феврале 2024 года в Бердянске Запорожской области был ликвидирован колаборант Александр Галия, который пошел на сотрудничество с захватчиками одним из первых. До полномасштабного вторжения РФ он занимался продажей табачных изделий и переработкой мусора. После захвата Бердянска помогал оккупантам "отжимать" имущество и бизнес местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: