Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Так называемый "заместитель главы администрации" Новой Каховки, коллаборант Виталий Гура, скончался в реанимации. Гауляйтер погиб после того, как в него стреляли из пистолета "Макарова".

Этой информацией поделился еще один предатель — "руководитель администрации" Новой Каховки Владимир Леонтьев. Ранее информация насчет состояния Гуры расходилась. Кремлевские пропагандисты утверждали как о гибели коллаборанта, так и о его тяжелом состоянии.

Напомним, в субботу, 6 августа, стало известно, что на предателя Украины совершили покушение. По данным росСМИ, в Гуру выстрелили из пистолета "Макарова" рядом с его личным домом. На месте инцидента обнаружили гильзы от ПМ. Среди оккупантов обсуждалась транспортировка коллаборанта в Крым.

Черная полоса для предателей и гауляйтеров

Как сообщал УНИАН, ранее поступила информация, что херсонский коллаборант Владимир Сальдо, который сотрудничает с российскими оккупантами, внезапно лег в больницу. Есть информация относительно возможного отравления.

Позже предателю стало хуже, поэтому медики подключили его к аппарату ИВЛ и отправили в кому. Сегодня стало известно, что его госпитализировали из Крыма в одну из московских больниц.

В четверг, 2 августа, в разведке сообщили о подрыве автомобиля коллаборантов в Херсоне, в котором находилось двое сотрудников "полиции". Впоследствии момент взрыва автомобиля попал на видео.

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