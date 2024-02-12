Ликвидированный прихвостень россиян, в частности, "стучал" на сторонников украинского государства.

Продолжается война в Украине против России, и во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области уничтожили местного коллаборанта - "бизнесмена" Александра Галия, который пошел на сотрудничество с захватчиками одним из первых.

На пока еще захваченных территориях Запорожской области продолжается "утилизация предателей", сообщает Бердянская городская военная администрация со ссылкой на сведения своей главы Виктории Галициной. "...в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина до полномасштабного вторжения РФ занимался продажей табачных изделий и перерабатыванием мусора, а после того, как Бердянск был захвачен россиянами, помогал оккупантам "отжимать" имущество и бизнес местных жителей и докладывал врагам о сторонниках Украины.

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Россияне захватили Бердянск в начале марта 2023 года. В городе активно работают проукраинские партизаны - там уже не раз раздавались взрывы и "поджаривались" оккупанты и коллаборанты. В частности, в мае прошлого года стало известно, что в Бердянске был "прилет" в штаб противников.

Стоит отметить, что Россия на нашей земле потеряла уже очень много живой силы и техники. Общие потери РФ на 12 февраля 2024 года среди личного состава составляют примерно 395 990 захватчиков.

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