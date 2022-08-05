Однако притянут к ответу Путина и высшее руководство России позволит только международный трибунал.

Видео с издевательствами и последующим убийством украинского военнопленного, которое недавно распространилось в Сети, может служить доказательством в суде. Однако притянуть к ответственности президента РФ Владимира Путина и высшее руководство России позволит только международный трибунал по делу войны в Украине.

Таким мнением поделился российский правозащитник Марк Фейгин в интервью порталу "Обозреватель".

"Это видео — объективное доказательство, прежде всего, для суда национальной юрисдикции. Решение о возбуждении уголовного дела и о привлечении к ответственности лиц, совершивших это преступление, может принять сама Украина. Для этого достаточно оснований. Пленку может проверить экспертиза на предмет разного рода цифровых вмешательств, но это все можно сделать. Безусловно, эта запись — доказательство вины. Вне всяких сомнений, на ее основании может быть возбуждено уголовное дело", — заявил Фейгин.

По словам правозащитника, при исследовании видео необходимо установить личности виновников. Далее на основании статей о военных преступлениях в своем законодательстве Украина может требовать выдать оккупантов, которые кастрировали и убили военнопленного.

"Но что касается юрисдикции универсальной, то привлечение преступников к ответственности также возможно, если будет создан трибунал как специально действующий орган по войне в Украине, как был трибунал по бывшей Югославии и т. д. В таком случае к ответственности могут быть привлечены не только лица, совершившие преступления, но и те, кто отдал приказ", — добавил Фейгин.

За конкретные проступки должны судить исполнителей. А вот первые люди страны обязаны отвечать за принятые решения: геноцид, нарушение правил войны, злодеяния против человечности и так далее. Как заявил Фейгин, в этом виновны лично Путин, министр обороны РФ, командующие соответствующих направлений, представители Генштаба и так далее.

По мнению, правозащитника, "Украина могла бы осудить и Путина", но этот вопрос лежит не в юридической плоскости. Нашей стране не удастся арестовать президента РФ. Поэтому решение должно приниматься "в области международных отношений, международного права и в конечном итоге — политической воли".

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд ООН в Гааге не может применить статью агрессия по отношению войны России против Украины. На это есть "сугубо юридические причины".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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