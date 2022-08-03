Глава МИД Украины рассказал об уставе Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд ООН в Гааге не может применить статью "агрессия" в отношении войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"В его (Международного уголовного суда) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", - рассказал Кулеба.

Напомним, также Кулеба заявляет, что Россия сосредоточена на войне против Украины, а не на проведении переговоров. По его словам, об этом свидетельствуют артиллерийские удары и ракетный террор русских войск против украинцев.

В Офисе президента заявили, что высказывания о готовности РФ к переговорам могут быть расценены как приглашение к капитуляции. Михаил Подоляк заявил, что переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск из Украины.

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