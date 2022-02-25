фото отделения полиции 2 Ровенского РУП ГУНП в Ровенской области
Правоохранители Ривненской области обратились с просьбой к местным жителям и всем украинцам выявлять и уничтожать маяки для наведения ракет.
Об этом сообщается в Facebook Ривненского отделения полиции.
"Просим обращать внимание на такие предметы. Маяки для наведения. При обнаружении выводить из строя или же сообщать о таких "находках" в Нацполицию Украины", - говорится в обращении.
Как сообщал УНИАН, в пятницу утром, 25 февраля, в Ривном прогремели два взрыва. По некоторым данным, взрывы были в районе аэропорта.